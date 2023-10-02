Новосибирские ученые исследуют поведение лисов, чтобы лучше понять людей

В окрестностях Академгородка живут известные на весь мир одомашненные лисы — результат эксперимента новосибирских генетиков и селекционеров.
Новосибирские ученые в рамках гранта Российского научного фонда продолжают глобальный эксперимент по дальнейшему изучению механизмов агрессии и дружелюбия поведения животных. Участники научного проекта отмечают, результаты этой работы помогают лучше понять формирование аналогичных механизмов у человека.
Исследования проходят на базе Центра коллективного пользования Института цитологии и генетики СО РАН. Здесь, на научной ферме, расположенной в окрестностях Академгородка, живут известные на весь мир одомашненные лисы — результат эксперимента новосибирских генетиков и селекционеров. Более 60 лет назад новосибирские учёные начали эксперимент по одомашниванию животных, а теперь с помощью дружелюбных и агрессивных лис изучают, как работают гены, отвечающие за стресс, агрессию и дружелюбие. «В рамках эксперимента были созданы две популяции: лисицы, похожие на собак, имеющие морфологические признаки, как у исторически одомашненных животных, они виляют хвостом и хотят, чтобы их гладили, вторая - агрессивная популяция: у этих особей снижен страх по отношению к человеку, они проявляют агрессию. В дальнейшем, этот эксперимент повторили с еще двумя видами животных – американской норкой и норвежской крысой», — объясняет старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Анастасия Харламова.
Популяции этих животных продолжают поддерживать в институте по сей день, они являются оптимальной моделью для многих исследований, направленных на изучение генетических и физиологических механизмов формирования поведения у высших млекопитающих, к которым относится и человек.
Руководитель Центра экспериментальной и клинической фармакологии ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Наталья Бондаренко
Ученые рассказали о первых результатах нового проекта, реализуемого в рамках гранта РНФ и направленного на выяснение роли окситоциновой системы, которая отвечает за социальные контакты и участвует в формировании дружелюбного поведения. Механизмы регулирования этой системы у животных и человека похожи. А также провели экспериментальную работу с лисицами в присутствии журналистов.
«Сейчас мы закончили экспериментальный цикл и теперь начинаем обработку полученных данных. Ранее, в рамках этого же проекта мы провели схожую работу с дружелюбными и агрессивными крысами, и в частности было показано, что, повышая уровень окситоцина можно снизить уровень агрессии, а вот дружелюбность у крыс оставалась на прежнем уровне. Теперь одна из наших задач – проверить, есть ли такой эффект у лисиц», - отметила Анастасия Харламова.
Еще одно направление работы Института – создание линий лабораторных животных и клеточных культур, на которых в дальнейшем проводят испытания новых отечественных вакцин и других лекарственных препаратов, разрабатываются новые методы диагностики и лечения социально значимых заболеваний и другой инструментарий, активно применяемый в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В настоящее время в ИЦиГ создана одна из самых больших в России линий стволовых клеток, позволяющих моделировать различные заболевания человека, а также заработал благодаря поддержке правительства региона Центр экспериментальной и клинической фармакологии ИЦиГ СО РАН. Молодежная лаборатория была образована в 2021 году. В настоящее время в ней работают 11 сотрудников в возрасте до 39 лет.
Работа лаборатории осуществляется по 4 проектам: разработка и исследование антимикробных пептидов для лечения инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями, стойкими к антибиотикам, выработка новых технологий лечения травм роговицы с использованием генно-инженерных ферментов, разработка новых технологий лечения ревматических заболеваний с использованием синтетических биомолекул, а также исследование терапевтического потенциала композиционного состава, кремния, катехинов и серотонина растительного происхождения при остеопорозе.
Как говорит врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, исследования в ИЦиГ связаны с приоритетными задачами развития научно-технологического комплекса Российской Федерации в области генетики и селекции растений, животных, генетики человека и биотехнологии. В Новосибирской области на базе научных организаций и университетов в рамках проекта СиббиоНОЦ при грантовой поддержке Правительства Новосибирской области уже создано и успешно работает шесть молодежных лабораторий агро- и биотехнологического отраслевого профиля. Это соответствует инициативе «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» Десятилетия науки и технологий, целям национального проекта «Науки и университеты» и позволяет обмениваться опытом, проводить совместные исследования и разработки, а также развивать сеть профессиональных контактов.
«Деятельность молодежной лаборатории получает активную поддержку Правительства Новосибирской области в рамках проекта СиббиоНОЦ. Хочу напомнить, что в этом году объявлен конкурс на создание еще трех молодежных лабораторий, которые будут работать по направлениям Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня. На данный момент в СиббиоНОЦ входит 7 вузов и 9 научно-исследовательских институтов, около 50 бизнес-организаций. Что крайне важно для нас в сегодняшнее время, молодежные лаборатории дают возможность научным кадрам оставаться в регионе и получать развитие своей карьеры на родине», - подчеркивает Вадим Васильев.
Фото: пресс-служба ИЦиГ СО РАН.
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