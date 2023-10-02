Новосибирские ученые исследуют поведение лисов, чтобы лучше понять людей

Новосибирские ученые в рамках гранта Российского научного фонда продолжают глобальный эксперимент по дальнейшему изучению механизмов агрессии и дружелюбия поведения животных. Участники научного проекта отмечают, результаты этой работы помогают лучше понять формирование аналогичных механизмов у человека.

Исследования проходят на базе Центра коллективного пользования Института цитологии и генетики СО РАН. Здесь, на научной ферме, расположенной в окрестностях Академгородка, живут известные на весь мир одомашненные лисы — результат эксперимента новосибирских генетиков и селекционеров. Более 60 лет назад новосибирские учёные начали эксперимент по одомашниванию животных, а теперь с помощью дружелюбных и агрессивных лис изучают, как работают гены, отвечающие за стресс, агрессию и дружелюбие. «В рамках эксперимента были созданы две популяции: лисицы, похожие на собак, имеющие морфологические признаки, как у исторически одомашненных животных, они виляют хвостом и хотят, чтобы их гладили, вторая - агрессивная популяция: у этих особей снижен страх по отношению к человеку, они проявляют агрессию. В дальнейшем, этот эксперимент повторили с еще двумя видами животных – американской норкой и норвежской крысой», — объясняет старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Анастасия Харламова.

Популяции этих животных продолжают поддерживать в институте по сей день, они являются оптимальной моделью для многих исследований, направленных на изучение генетических и физиологических механизмов формирования поведения у высших млекопитающих, к которым относится и человек.