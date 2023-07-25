Андрей Травников — о необходимости капитального ремонта старейшей школы Новосибирской области

Школа 1880 года постройки в 2023-м стала участником проекта «Создание цифровой образовательной среды».
Губернатор Андрей Травников посетил в Колывани школу №2 1880 года постройки. Здание школы нуждается в проведении комплексного капитального ремонта.
Глава региона подчеркнул: «Здание такого возраста требует решения, и, если мы идём по пути ремонта, безусловно, заявку района надо поддержать по максимуму. Необходимо включаться в федеральную программу капремонта с учётом того, что это здание – самое старое из всех школьных зданий в нашем регионе. Этой заявке надо дать приоритет, Новосибирская область со-финансирование обеспечит. Сегодня здесь развитие педагогических компетенций опережает развитие материальной базы, поэтому хочется поддержать коллектив».
140-летняя школа работает в две смены. Проектная мощность – 320 человек, сегодняшняя наполняемость – 508 человек. Школа осуществляет подвоз 130 человек из д. Большой Оёш и удалённого микрорайона «Солнечный» (р. п. Колывань).
Школа – участник федерального проекта «Успех каждого ребёнка», в рамках которого создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста», являющийся сетевым партнёром для двух сельских малокомплектных школ.
В 2023 году СОШ включена в федеральный проект «Создание цифровой образовательной среды», в рамках которого планируется поставка компьютерного и интерактивного образовательного оборудования.
В 2003 году в здании была проведена стяжка стен. В 2016 году – капитальный ремонт спортивного зала, в 2019 году – текущий ремонт системы отопления. В результате проведённого обследования здание признано крепким, подлежащим дальнейшей эксплуатации. Сейчас необходим ремонт кровли, инженерных коммуникаций, пола, устройство дополнительных санузлов, отделка помещений современными материалами и облицовка фасада.
Комментарии (0)