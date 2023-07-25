Андрей Травников — о необходимости капитального ремонта старейшей школы Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников посетил в Колывани школу №2 1880 года постройки. Здание школы нуждается в проведении комплексного капитального ремонта.

Глава региона подчеркнул: «Здание такого возраста требует решения, и, если мы идём по пути ремонта, безусловно, заявку района надо поддержать по максимуму. Необходимо включаться в федеральную программу капремонта с учётом того, что это здание – самое старое из всех школьных зданий в нашем регионе. Этой заявке надо дать приоритет, Новосибирская область со-финансирование обеспечит. Сегодня здесь развитие педагогических компетенций опережает развитие материальной базы, поэтому хочется поддержать коллектив».

140-летняя школа работает в две смены. Проектная мощность – 320 человек, сегодняшняя наполняемость – 508 человек. Школа осуществляет подвоз 130 человек из д. Большой Оёш и удалённого микрорайона «Солнечный» (р. п. Колывань).