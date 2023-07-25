18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Андрей Травников — о необходимости капитального ремонта старейшей школы Новосибирской области

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Школа 1880 года постройки в 2023-м стала участником проекта «Создание цифровой образовательной среды».

nso.ru

Губернатор Андрей Травников посетил в Колывани школу №2 1880 года постройки. Здание школы нуждается в проведении комплексного капитального ремонта.

Глава региона подчеркнул: «Здание такого возраста требует решения, и, если мы идём по пути ремонта, безусловно, заявку района надо поддержать по максимуму. Необходимо включаться в федеральную программу капремонта с учётом того, что это здание – самое старое из всех школьных зданий в нашем регионе. Этой заявке надо дать приоритет, Новосибирская область со-финансирование обеспечит. Сегодня здесь развитие педагогических компетенций опережает развитие материальной базы, поэтому хочется поддержать коллектив».

140-летняя школа работает в две смены. Проектная мощность – 320 человек, сегодняшняя наполняемость – 508 человек. Школа осуществляет подвоз 130 человек из д. Большой Оёш и удалённого микрорайона «Солнечный» (р. п. Колывань).

nso.ru
nso.ru

Школа – участник федерального проекта «Успех каждого ребёнка», в рамках которого создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста», являющийся сетевым партнёром для двух сельских малокомплектных школ.

В 2023 году СОШ включена в федеральный проект «Создание цифровой образовательной среды», в рамках которого планируется поставка компьютерного и интерактивного образовательного оборудования.

В 2003 году в здании была проведена стяжка стен. В 2016 году – капитальный ремонт спортивного зала, в 2019 году – текущий ремонт системы отопления. В результате проведённого обследования здание признано крепким, подлежащим дальнейшей эксплуатации. Сейчас необходим ремонт кровли, инженерных коммуникаций, пола, устройство дополнительных санузлов, отделка помещений современными материалами и облицовка фасада.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: