Новосибирские ученые разработали нанокапсулы для лечения онкологии

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Китая разработали нанокапсулы для лечения онкологических заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе новосибирского правительства.

Создание устройств велось в сотрудничестве с врачами онкобольницы при Медицинском университете Гуанчжоу. Результатом исследования стали капсулы из полимера нелон-6. Они будут доставлять лекарственные препараты к злокачественным образованиям и подавлять их развитие.

Ученые разделили капсулы на два вида, которые будут применяться для разных целей. Те, которые состоят из магнитных наночастиц, задействуются в МРТ-диагностике. Полые капсулы смогут транспортировать лекарства к опухоли, что смягчит последствия терапии для организма.