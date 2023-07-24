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Новосибирские ученые разработали нанокапсулы для лечения онкологии

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Инновационные капсулы создавались совместно с врачами онкобольницы при Медицинском университете Гуанчжоу (Китай).

pxhere.com

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Китая разработали нанокапсулы для лечения онкологических заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе новосибирского правительства.

Создание устройств велось в сотрудничестве с врачами онкобольницы при Медицинском университете Гуанчжоу. Результатом исследования стали капсулы из полимера нелон-6. Они будут доставлять лекарственные препараты к злокачественным образованиям и подавлять их развитие.

Ученые разделили капсулы на два вида, которые будут применяться для разных целей. Те, которые состоят из магнитных наночастиц, задействуются в МРТ-диагностике. Полые капсулы смогут транспортировать лекарства к опухоли, что смягчит последствия терапии для организма.

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