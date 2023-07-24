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Российские школьники будут учиться управлению дронами с нового учебного года

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Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны и Минпросвещения.

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В новом учебном году школьники России начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны и Минпросвещения.

«Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», – сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин.

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