Новосибирские студенты смогут отправиться в экспедицию на Крайний Север

В конкурсе «Билет в Арктику» может принять участие любой студент старше 18 лет. Победители отправятся в поездку на Кольский полуостров, где проведут исследования для своих научных проектов, познакомятся с экспертами, работающими в Арктической зоне, побывают в самых живописных местах полуострова.

Цель проекта – привлечь дополнительные усилия к очистке арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием волонтеров не только из России, но и из других стран.

За два сезона «Чистой Арктики» было очищено 110 гектаров арктической земли и убрано более 5000 тонн отходов. Участие в проекте приняли более 3000 тысяч волонтеров – уборка такой большой территории заняла у них 34 232 часа.

Проект реализуется под патронажем Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты РФ и Росмолодежи. Акцию поддержали экологи, общественные и волонтёрские организации, учёные и главы субъектов РФ.

Получить «путевку» в исследовательскую экспедицию смогут молодые люди старше 18 лет – студенты колледжей и вузов, аспиранты, лаборанты, сотрудники научных институтов. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном центре «Россия сегодня» объявили организаторы проекта накануне.

Организаторы конкурса приглашают пройти отбор каждого, кому интересна тема научных достижений в области освоения и изучения русской Арктики.

В поездке участники экспедиции изучат минералогические сокровища Апатитов, познакомятся с потенциалом Кольского полуострова и достижениями великих русских ученых, внесших наибольший вклад в исследования Крайнего Севера, понаблюдают за китами, преодолеют несколько пеших маршрутов и пройдут морем на ледоколе.

Инициатор проекта – АНО «Чистая Арктика» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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