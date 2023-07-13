В новосибирские вузы подано почти 20 тысяч электронных заявлений на поступление

В Новосибирской области продолжается приемная кампания в вузы и колледжи – в этом году образовательные организации отмечают повышенную заинтересованность у абитуриентов к ИТ-специальностям. С ходом приемной кампании на примере одного из ведущих цифровых вузов региона – СибГУТИ – ознакомилась в ходе пресс-тура заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

Как отметила замминистра, в регионе с 2020 года на портале Госуслуг действует суперсервис «Поступление в вуз онлайн», к которому на сегодняшний день присоединились все новосибирские вузы. Сервис позволяет абитуриентам подавать документы без личного посещения приемных комиссий, без очередей и бумажных документов. По состоянию на начало июля количество заявлений на поступление в вуз, направленных в электронной форме, достигло почти 20 тысяч. Приемная кампания продолжается – специалисты прогнозируют дальнейший рост этого показателя.