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В новосибирские вузы подано почти 20 тысяч электронных заявлений на поступление

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Особенно интересуют абитуриентов ИТ-специальности.

nso.ru

В Новосибирской области продолжается приемная кампания в вузы и колледжи – в этом году образовательные организации отмечают повышенную заинтересованность у абитуриентов к ИТ-специальностям. С ходом приемной кампании на примере одного из ведущих цифровых вузов региона – СибГУТИ – ознакомилась в ходе пресс-тура заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

Как отметила замминистра, в регионе с 2020 года на портале Госуслуг действует суперсервис «Поступление в вуз онлайн», к которому на сегодняшний день присоединились все новосибирские вузы. Сервис позволяет абитуриентам подавать документы без личного посещения приемных комиссий, без очередей и бумажных документов. По состоянию на начало июля количество заявлений на поступление в вуз, направленных в электронной форме, достигло почти 20 тысяч. Приемная кампания продолжается – специалисты прогнозируют дальнейший рост этого показателя.

nso.ru

В Новосибирской области продолжается приемная кампания в вузы и колледжи – в этом году образовательные организации отмечают повышенную заинтересованность у абитуриентов к ИТ-специальностям. С ходом приемной кампании на примере одного из ведущих цифровых вузов региона – СибГУТИ – ознакомилась в ходе пресс-тура заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

Как отметила замминистра, в регионе с 2020 года на портале Госуслуг действует суперсервис «Поступление в вуз онлайн», к которому на сегодняшний день присоединились все новосибирские вузы. Сервис позволяет абитуриентам подавать документы без личного посещения приемных комиссий, без очередей и бумажных документов. По состоянию на начало июля количество заявлений на поступление в вуз, направленных в электронной форме, достигло почти 20 тысяч. Приемная кампания продолжается – специалисты прогнозируют дальнейший рост этого показателя.

nso.ru

Как было отмечено в ходе пресс-тура, особенностью приемной кампании 2023/2024 учебного года является увеличение приема на целевое обучение в рамках квоты целевого набора. «О статистике целевого набора текущего года говорить преждевременно, так как приемная кампания еще в самом разгаре, но данная тенденция наблюдается, организации заинтересованы в привлечении молодых специалистов», – подчеркнула Ирина Савельева.

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