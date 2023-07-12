В кубинский Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку поступило несколько сотен заявок

В Год педагога и наставника Минпросвещения России продолжает реализацию проектов, направленных на продвижение русского языка в разных странах. Работа ведется по многим направлениям и охватывает участников всех возрастов и уровней подготовки.

В Республике Куба проводится прием слушателей на курсы русского языка в Центре открытого образования, который начал работать в мае 2023 года в Гаване на территории Храма Казанской иконы Божией Матери Русской православной церкви. При поддержке Минпросвещения России площадку открыл Глазовский государственный педагогический институт (ГГПИ) им. В.Г. Короленко.

Обучение слушателей начнется в августе, в настоящее время подано порядка 400 заявок.

«Помимо обучения русскому языку, мы, конечно же, будем рассказывать кубинским слушателям о возможностях российского образования и достижениях отечественной науки. Уверены, что для всех участников курсов русский язык обязательно откроет новые пути в образовании, работе и жизни», – рассказала ректор ГГПИ им. В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.

Центр реализует инновационную концепцию в области образовательных технологий, включающую в себя использование игровых методик, интерактивной доски и VR-устройств. Это дает возможность слушателям курсов получить всестороннее представление об истории и культуре России.