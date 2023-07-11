В Новосибирской области увеличилось число выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов

В Новосибирской области завершен основной этап проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников. Всего в сдаче приняли участие 14,5 тысяч ребят, на 100 баллов сдали экзамены 119 выпускников – в прошлом году «стобальников» было 98. При этом ребята остались верны традициям и большинство из них помимо обязательных предметов снова выбрали для сдачи обществознание, историю, информатику.

Министр образования региона Сергей Федорчук 11 июля в ходе пресс-конференции рассказал о результатах экзаменационной кампании. «Завершен основной период проведения ЕГЭ, в целом испытания под контролем и при организационной поддержке министерства образования региона прошли в штатном режиме, – отметил Сергей Федорчук. Нарушений сроков контроля технической готовности, технических сбоев не зафиксировано. Участие в основной период экзаменов приняли 14 429 человек, из них 13 407 выпускники текущего года. Результаты выпускников Новосибирской области сопоставимы с общероссийскими, на 100 баллов сдали ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, информатике 119 человек – против 98 человек в прошлом году. Помимо основных предметов – русского языка и математики, в основном выбирали для сдачи обществознание, историю, информатику».



Наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ, «Гимназия № 1», МАОУ ОЦ «Горностай». Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, в Советском районе, Центральном округе, Октябрьском районе г. Новосибирска, в г. Бердске и Новосибирском районе Новосибирской области.



Сергей Федорчук отметил, что в 2023 году медаль «За особые успехи в учении» выдается выпускникам, имеющим итоговые отметки 5 по всем предметам, и получившим на ГИА не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня (или отметку 5 за ЕГЭ по математике базового уровня) и сдавшим предметы по выбору не ниже минимального балла. На данный момент в Новосибирской области медаль получили 1025 человека.