На Госуслугах проходит вторая волна по приему детей в первый класс

Первоклассников не по месту регистрации будут принимать на свободные места до 5 сентября. Зачисление в первый класс образовательными организациями осуществляется при наличии свободных мест.

Для подачи заявления в первый класс через портал Госуслуг нужно пройти по ссылке или в поисковой строке набрать "Запись в первый класс" и выбрать опцию "Подать заявление".

Напомним, первая волна приема заявлений по записи детей в первый класс по закрепленной территории стартовала 1 апреля. В Новосибирской области порядка 60% заявлений подано в электронном виде. Год назад показатель был в два раза меньше — менее 30%.

В 2023/2024 учебном году в школы региона пойдут порядка 38 тысяч первоклассников.