Рособрнадзор: Дальнейший вектор развития ЕГЭ — уход от шаблонизации, акцент на самостоятельное мышление

Всего участниками основного периода ЕГЭ этого года стали порядка 630 тысяч человек, в основном это выпускники текущего года. Экзамен был проведен в 87 субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.

Для проведения ЕГЭ было задействовано свыше 5700 ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 244 тысяч работников ППЭ, порядка 8700 медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели свыше 15 тысяч общественных наблюдателей. С 2023 года во всех субъектах Российской Федерации применяется технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

«Хочу поблагодарить учителей и всех, кто участвовал в организации экзаменов и справился с этой задачей на высоком организационном уровне», — сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что в текущем году для новых регионов России, а также для ряда приграничных территорий, где весной обострилась ситуация, были введены особенности прохождения государственной итоговой аттестации. Выпускники могли по своему выбору сдавать ЕГЭ или пройти промежуточную аттестацию. «Мы с Министерством просвещения провели большую работу, промониторили, сколько где выпускников, утвердили особый порядок. Мы ни одного выпускника в период проведения ЕГЭ не подвергли риску, и все возможности поступить в выбранный вуз для них сохранили», — заявил Анзор Музаев.

Он рассказал, что в новых регионах России в этом году были выпускники, пожелавшие сдать ЕГЭ: 453 участника из ДНР, 380 – из ЛНР, 41 – из Запорожской области. Часть из них выезжали в Ростовскую область и Крым, чтобы сдать экзамены в безопасной обстановке. Среди участников ЕГЭ из ДНР и ЛНР в этом году есть и стобалльники: четверо получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному – на ЕГЭ по физике, обществознанию и литературе. «Мы приятно удивлены, рады и хотим поздравить этих ребят», — сказал глава Рособрнадзора.

«Мы второй год переходим на новые стандарты. Структура и содержание экзаменационных материалов меняются, но меняются плавно, чтобы это не было шоком для системы, для учителей, для выпускников. Все эти изменения проходят широкое общественное и экспертное обсуждение. В результатах экзаменов этого года не произошло каких-то значимых изменений по сравнению с прошлыми годами», — сообщил руководитель Рособрнадзора.

По итогам обработки результатов основных дней экзамена в этом году 7 084 стобалльника. По 100 баллов по двум предметам получили 456 участников, по трем предметам – 17 участников.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова детально проанализировала результаты ЕГЭ по всем предметам. «Сейчас нам предстоит очень серьезная работа по детальному анализу результатов. Не позднее конца августа на сайте ФИПИ будут представлены экзаменационные модели 2024 года. Дальнейший вектор развития контрольных измерительных материалов сохраняется – уход от шаблонизации, акцент на самостоятельное мышление», — сообщила она.

За основной период проведения ЕГЭ в 2023 году было удалено 969 участников за нарушение порядка проведения экзаменов. Основные причины удаления – использование мобильных телефонов и шпаргалок.