Число сдающих ЕГЭ по информатике с каждым годом стремительно растет

Общее число участников ЕГЭ по информатике в текущем году в основной срок сдачи экзамена превысило 113 тысяч человек, что продолжает тенденцию ежегодного роста числа сдающих ЕГЭ по этому предмету. В 2022 году экзамен сдавало около 102 тысяч человек, в 2021 – 94 тысячи человек, что соответствует тренду на развитие цифрового сектора экономики в стране.

Существенных изменений в контрольных измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ по информатике в 2023 году не производилось. Средний тестовый балл незначительно снизился, что связано с увеличением числа участников экзамена. Доля участников, получивших высокие результаты в диапазоне 81-100 баллов, составила около 14%. 361 участник получил на ЕГЭ по информатике максимальные 100 баллов.

Анализ результатов экзамена показывает, что у большинства экзаменуемых выработаны прочные и системные теоретические знания, стойкие умения практической работы с компьютером (программирование, обработка информации в электронных таблицах и базах данных, информационный поиск).

Появление в КИМ заданий с обновленными сюжетами (при сохранении их тематики и объективной сложности) вызвало определенные затруднения у участников, ориентированных при подготовке на заученные решения конкретных формулировок заданий. В целом процент выполнения заданий соответствовал уровню их сложности.