205 участников ЕГЭ-2023 стали стобалльниками по английскому языку

В основном дне основного периода ЕГЭ-2023 года по английскому языку в стране приняло участие более 80 тысяч человек. Общее количество участников снизилось по сравнению с ЕГЭ 2022 года.

В связи с дальнейшим совершенствованием ЕГЭ по иностранным языкам , направленным на более четкую дифференциацию участников экзамена по уровню владения иностранным языком и в целях увеличения удельного веса баллов за выполнение наиболее сложных заданий, в экзаменационную работу 2023 года были внесены некоторые изменения. Изменения в системе оценивания придали большую весомость заданиям высокого уровня сложности и, таким образом, дали возможность наиболее подготовленным и мотивированным обучающимся не только продемонстрировать свои умения и навыки, но и получить благодаря им более высокие баллы за выполнение наиболее сложных заданий.

Как следствие этих изменений, средний балл ЕГЭ по английскому языку в 2023 году несколько снизился. В то же время количество стобалльников существенно возросло и составило 205 человек.

Традиционно экзаменуемые наиболее успешно справились с заданиями по чтению и аудированию. Участники ЕГЭ 2023 года лучше стали выполняться задания по грамматике. Результаты выполнения заданий с развернутым ответом также достаточно высоки.

Аналогичные тенденции прослеживаются в результатах ЕГЭ по другим иностранным языкам. ЕГЭ по немецкому языку в основной срок сдавали 823 участника, максимальный результат в 100 баллов из них получили два человека. В ЕГЭ по французскому языку участвовали 526 человек (из них три стобалльника), по китайскому языку – 152 участника, по испанскому языку – 121 участник (стобалльников по этим двум языкам в 2023 году нет).