Со следующего учебного года в школах начнутся еженедельные занятия по профориентации

«С 1 сентября 2023 года во всех школах России будет внедрена единая модель профориентации – профориентационный минимум. Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. В 6–11-х классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации «Россия – мои горизонты», – сказал Сергей Кравцов.

По его словам, в регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума.

Также с 2022/23 учебного года во всех школах страны в начале каждой учебной недели проводится церемония поднятия российского флага, которое сопровождается исполнением гимна Российской Федерации.

В рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы «Наши Герои», которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии.

Кроме того, Министр просвещения информировал, что с 2021 года формируется единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов. Данный реестр размещен на официальном сайте ведомства. Сегодня в реестр уже входит почти 35 тыс. школьных спортивных клубов.