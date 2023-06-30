Новосибирских выпускников-отличников наградили в региональном правительстве

В правительстве Новосибирской области в рамках Губернаторского приема «Золотые надежды России» состоялось чествование выпускников общеобразовательных организаций, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе аттестат о среднем общем образовании с отличием.

В этом году 1025 выпускников в Новосибирской области окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 103 по результатам ЕГЭ стали стобалльниками, а пятеро получили максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Лучших выпускников региона чествовали в правительстве Новосибирской области 29 июня в рамках губернаторского приема. Участников мероприятия от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поприветствовал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.