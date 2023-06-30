Новосибирских выпускников-отличников наградили в региональном правительстве

В этом году 1025 выпускников новосибирских школ получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».
В правительстве Новосибирской области в рамках Губернаторского приема «Золотые надежды России» состоялось чествование выпускников общеобразовательных организаций, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе аттестат о среднем общем образовании с отличием.
В этом году 1025 выпускников в Новосибирской области окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 103 по результатам ЕГЭ стали стобалльниками, а пятеро получили максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Лучших выпускников региона чествовали в правительстве Новосибирской области 29 июня в рамках губернаторского приема. Участников мероприятия от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поприветствовал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
Обращаясь к выпускникам, Сергей Нелюбов отметил, что школьные годы навсегда останутся в их памяти. Во время учебы они встретили друзей-единомышленников и педагогов-наставников, которые вложили в них свою душу.
«Впереди вас ждет взрослая жизнь. Сегодня как никогда нашей стране, нашему региону нужны образованные, высококвалифицированные молодые граждане. Выбирайте профессию по душе, не изменяйте своему призванию, ставьте амбициозные цели и двигайтесь вперед, не забывая, что для этого нужно приложить максимум усилий и труда», – подчеркнул замгубернатора.
Сергей Нелюбов вручил выпускникам благодарственные адреса губернатора и председателя законодательного собрания Новосибирской области, а также памятные знаки «100 баллов за ЕГЭ». Награды также были вручены одиннадцати педагогическим коллективам, которые подготовили наибольшее количество 100-балльников по итогам 2022-23 учебного года.
Участниками мероприятия стали 100-балльники из Барабинского, Куйбышевского, Краснозерского, Новосибирского, Тогучинского, Черепановского районов, р.п. Кольцово, г. Бердска, Новосибирска, а также из структурных подразделений Новосибирского государственного университета: Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ НГУ) и Высший колледж информатики.
Фото: nso.ru
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