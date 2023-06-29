Депутаты Госдумы РФ предлагают вернуть традиционные экзамены вместо ЕГЭ

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект об отмене ЕГЭ.. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

«Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению — с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена», — подчеркивает господин Нилов.

Он полагает, что ЕГЭ «не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям». Вместо единого государственного экзамена авторы законопроекта предлагают вернуть классические экзамены.