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Депутаты Госдумы РФ предлагают вернуть традиционные экзамены вместо ЕГЭ

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Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов считает, что практика ЕГЭ, среди прочего, ведет с психологическим срывам выпускников.

pixabay.com

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект об отмене ЕГЭ.. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

«Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению — с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена», — подчеркивает господин Нилов.

Он полагает, что ЕГЭ «не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям». Вместо единого государственного экзамена авторы законопроекта предлагают вернуть классические экзамены.

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