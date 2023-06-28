Аспирант НГТУ НЭТИ разработал нейросеть, определяющую эмоциональное выгорание по мимике

Аспирант НГТУ НЭТИ, создал алгоритм, благодаря которому нейросеть научилась по мимике человека. определять эмоциональное выгорание и депрессию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Нам, людям, достаточно посмотреть на выражение лица. А, значит, и искусственный интеллект может с этим справиться. Поэтому я решил создать нейросеть, которая сможет распознавать эмоции людей и помогать нам управлять собой», — рассказал новосибирский ученый Андрей Телепнев.

По его словам, эмоциональное состояние человека влияет на многие системы организма. Разработка позволит создать интерфейсы «мозг-компьютер», изучать мозговую активность, а также ассоциативную память.

Для разработки алгоритма новосибирский ученый задействовал открытые данные эксперимента, проведенного в Китае. В ходе этого исследования с помощью электроэнцефалограммы фиксировалась мозговая активность людей, испытывавших разные эмоции.