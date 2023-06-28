В Рособрнадзоре рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ по биологии и обществознанию

ЕГЭ по обществознанию в основной срок 8 июня сдавали в стране около 270 тысяч человек. Результаты ЕГЭ 2023 года сопоставимы с результатами двух предыдущих лет, средний тестовый балл незначительно снизился и вернулся к аналогичному показателю 2021 года. Количество высокобалльников, набравших на ЕГЭ по обществознанию 81-100 баллов составило около 12% от общего числа участников экзамена. 389 участников получили максимальные 100 баллов.

Участники ЕГЭ 2023 года показали высокие результаты при выполнении заданий на поиск информации, в явном виде представленной в текстах и диаграммах. Значительная часть обучающихся выполнили задание с развёрнутым ответом на анализ графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса и предложения.

Экзаменуемые 2023 года по сравнению с участниками ЕГЭ предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина. При этом почти четверть экзаменуемых испытывают затруднения при характеристике таких основ конституционного строя Российской Федерации, как федеративное государство, социальное государство, светское государство. Также участники экзамена затрудняются при установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти и демонстрируют недостаточное понимание функций различных финансовых институтов. Кроме того, участники ЕГЭ 2023 года плохо различают уголовные и административные наказания.

ЕГЭ по биологии в основной срок 13 июня сдавали около 105 тысяч человек. Средний тестовый балл незначительно вырос по сравнению с прошлым годом. Доля высокобалльников также увеличилась на 1%. Максимальный результат в 100 баллов получили 73 участника.

В 2023 году большинство участников основного периода ЕГЭ справились с заданиями первой части практически по всем разделам программы по биологии и продемонстрировали умения работать с изображениями биологических объектов и их частей, решать простейшие биологические задачи по генетике и цитологии, анализировать биологический текст и определять нужную информацию, анализировать результаты наблюдений, экспериментов, представленные в виде таблиц, графиков, диаграмм, и делать выводы. Успешным оказалось выполнение мини-модулей «Система и многообразие органического мира» (задания 9 и 10) и «Организм человека и его здоровье (задания 13 и 14).

С заданиями на установление соответствия между характеристиками и клеточными процессами (энергетический обмен, фотосинтез), этапами овогенеза, циклами развития животных и растений участники экзамена справились хуже. Определенные затруднения вызвали задания, проверявшие знание вопросов эволюции (формирование приспособленности).

В части заданий с развернутым ответом весьма успешно были выполнены новые задания на проверку сформированности методологических умений и навыков, а также задачи по генетике. Наибольшие затруднения вызвали задания, в которых требовалось дать развернутый аргументированный ответ и продемонстрировать способность применять теоретические знания для объяснения и обоснования биологических процессов и явлений.