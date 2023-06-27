Новосибирцы могут предложить свой талисман для Десятилетия науки и технологий

Прием работ на Всероссийский конкурс по выбору талисмана Десятилетия науки и технологий продлится до 31 июля. Любой житель страны может представить свой вариант талисмана и загрузить его на страницу конкурса талисман.наука.рф.

Участникам необходимо составить короткий рассказ о талисмане – им может быть представитель российской флоры или фауны, природное явление, любой одушевленный предмет или придуманный персонаж.

С 1 по 31 августа полученные работы пройдут экспертную оценку, по итогам которой будет определен шорт-лист из 40 работ для открытого всероссийского голосования на сайте конкурса с 6 по 15 сентября.

Пять лучших работ будут представлены членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель. Презентация талисмана-победителя пройдет в рамках III Конгресса молодых ученых в Образовательном центре «Сириус».

Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты», оператором проведения Десятилетия науки и технологий. Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2022–2031 годов в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий. Среди основных задач на ближайшие десять лет – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.

Дата приема работ на конкурс: до 31 июля 2023 года.

Подробности об условиях конкурса: на странице талисман.наука.рф.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru