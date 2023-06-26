Выпускник физико-математической школы при НГУ стал дважды стобалльником на ЕГЭ

ЕГЭ по физике в ФМШ в этом году сдавали 134 человека. 73 из них получили от 80 до 100 баллов, в том числе 7 выпускников набрали 99 баллов, а трое стали стобалльниками. Максимальный балл по физике получили Софья Козырева, Никита Стефанов и Константин Глушенков, который ранее получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

"Из-за того, что русский не профильный предмет, при подготовке к экзаменам я уделял ему больше всего внимания: прорешивал варианты прошлых лет с разных источников и посещал спецкурсы СУНЦ НГУ по подготовке к ЕГЭ на протяжении всего учебного года. Хотелось просто получить высокий бал за 80, но упорный труд и немного везения сделали своё дело. С подготовкой к физике мне помог мой преподаватель Эдуард Викторович Усов, а также то, что физикой я увлекаюсь очень давно и это мой любимый предмет. Сам экзамен мне показался легче, чем я ожидал", – поделился дважды стобалльник.

Никита Стефанов – трижды призер Всероссийской олимпиады по физике. ЕГЭ по этому предмету он мог не сдавать, так как подтверждать диплом ВсОШ не нужно, достаточно получить аттестат. Сдавать экзамен он решил по собственному желанию.

"Для выпускника ФМШ задачи простые. Нужно знать только, как правильно оформлять работу. Об этом нам рассказали на консультации перед экзаменом", – рассказал Никита.

Софья Козырева считает, что залог успеха на экзамене – в методичной подготовке в течение всего года.

"Я готовилась с начала 11 класса, но и до этого всегда старалась разбираться в предмете. Тщательно изучала и прорешивала каждый раздел самостоятельно. Задания на экзамене попались не очень сложные, но нужно было все правильно оформить. И, конечно, когда стремишься к 90+, играет роль везение", – уверена Софья.

Поступать ребята планируют на физические и математические направления.

Всего в СУНЦ НГУ на текущий момент 12 стобалльников: двое по химии, пять по русскому языку двое по математике и трое по физике.