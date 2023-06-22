Новосибирские ученые разрабатывают инновационные технологии лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В рамках пресс-тура в Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина были продемонстрированы проекты, имеющие не только высокую научную значимость, но и предусматривающие создание высокотехнологичных материалов, инструментов, систем, производство которых может быть налажено на территории региона.



«Сегодня мы увидели много молодых исследователей, которые с увлечением занимаются научной работой и внедрением инноваций в такой сложной сфере как лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря правительству региона, РНФ ученым удается реализовывать свои проекты на практике. По решению губернатора Андрея Травникова увеличено финансирование поддержи научных проектов до 86 миллионов рублей. В НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина не только разрабатываются новые методы, инструменты и технологии лечения. У многих лабораторий есть свой индустриальный партнер, готовый цивилизованным путем, заключив лицензионный договор, производить инновационную продукцию», – подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.