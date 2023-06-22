Новосибирские ученые разрабатывают инновационные технологии лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Среди актуальных проектов – протезирование грудной аорты и создание автономного контейнера для транспортировки сердца.
В рамках пресс-тура в Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина были продемонстрированы проекты, имеющие не только высокую научную значимость, но и предусматривающие создание высокотехнологичных материалов, инструментов, систем, производство которых может быть налажено на территории региона.
«Сегодня мы увидели много молодых исследователей, которые с увлечением занимаются научной работой и внедрением инноваций в такой сложной сфере как лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря правительству региона, РНФ ученым удается реализовывать свои проекты на практике. По решению губернатора Андрея Травникова увеличено финансирование поддержи научных проектов до 86 миллионов рублей. В НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина не только разрабатываются новые методы, инструменты и технологии лечения. У многих лабораторий есть свой индустриальный партнер, готовый цивилизованным путем, заключив лицензионный договор, производить инновационную продукцию», – подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
В 2023 году на реализацию всех научных проектов региональным правительством на условиях софинансирования с РНФ было выделено более 86,7 млн рублей – это почти на 22,5 млн рублей больше, чем в 2022 году. НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина из регионального бюджета в 2023 году было выделено более 5,2 млн рублей. Среди представленных проектов – проект по протезированию грудной аорты, проект по изучению особенностей работы сердечно-сосудистой системы в отдаленном послеоперационном периоде, проект создания автономного контейнера для транспортировки сердца. Подробнее с работами можно ознакомиться на официальном сайте министерства науки и инновационной политики.
Также министр отметил, что по одному из проектов, который сегодня был представлен, уже готовится производственная площадка в Новосибирской области. «Задача gравительства региона – поддерживать такие проекты, «проводить за руку» по всем инструментам поддержки, чтобы обеспечить создание и производство новых лекарственных технологий и медицинских устройств не только соответствующих, но и превосходящих по своим характеристикам иностранные аналоги», – рассказал он.
Комментарии (0)