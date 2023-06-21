В следующем учебном году 11 новосибирских школ примут ребят в специализированные медицинские классы

В Новосибирской области подвели итоги конкурсного отбора общеобразовательных организаций для открытия специализированного медицинского класса в 2023–2024 учебном году. Победителями отбора стали 11 школ региона.

Зачисление в медицинский класс осуществляется на основе вступительных испытаний, проводимых общеобразовательной организацией, и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в медицинский класс, сформированного общеобразовательной организацией. Порядок проведения вступительных испытаний определяется локальным нормативным актом общеобразовательной организации, открывающей медицинский класс.

Организация образовательного процесса в медицинском классе обеспечивает:

углубленную подготовку обучающихся 8 - 11 классов по предметам естественно-научного профиля;

методическое, информационное и организационное сопровождение реализации проекта медицинским университетом и медицинскими колледжами, расположенными на территории Новосибирской области;

формирование у обучающихся творческих способностей и интереса к медицинским профессиям.

Список школ с медицинскими классами можно узнать по ссылке.