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Наука и образование

В следующем учебном году 11 новосибирских школ примут ребят в специализированные медицинские классы

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Углубленную подготовку по предметам естественно-научного профиля организуют для 8–11 классов.

pixabay.com

В Новосибирской области подвели итоги конкурсного отбора общеобразовательных организаций для открытия специализированного медицинского класса в 2023–2024 учебном году. Победителями отбора стали 11 школ региона.

Зачисление в медицинский класс осуществляется на основе вступительных испытаний, проводимых общеобразовательной организацией, и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в медицинский класс, сформированного общеобразовательной организацией. Порядок проведения вступительных испытаний определяется локальным нормативным актом общеобразовательной организации, открывающей медицинский класс.

Организация образовательного процесса в медицинском классе обеспечивает:

  • углубленную подготовку обучающихся 8 - 11 классов по предметам естественно-научного профиля;
  • методическое, информационное и организационное сопровождение реализации проекта медицинским университетом и медицинскими колледжами, расположенными на территории Новосибирской области;
  • формирование у обучающихся творческих способностей и интереса к медицинским профессиям.

Список школ с медицинскими классами можно узнать по ссылке.

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