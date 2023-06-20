Новосибирская область вошла в эксперимент по сокращению «бумажной работы» для педагогов

Вопросами снижения бюрократической нагрузки в системе образования Рособрнадзор занимается уже два года. За это время удалось внести поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ» и подготовить приказ Минпросвещения РФ, которые ограничили пятью позициями перечень документов, обязательных для ведения школьными учителями.

В текущем году председатель правительства РФ Михаил Мишустин поставил задачу главе ведомства Анзору Музаеву продолжить эту работу и разгрузить от избыточной бюрократии образовательные организации всех уровней образования. Координировать эту работу поручено Рособрнадзору.

Для решения данной задачи создана межведомственная рабочая группа и экспертные группы при ней по всем уровням образования, в рамках которых ведется анализ ситуации с документационной нагрузкой и вырабатываются предложения по ее сокращению. Проходят регулярные совещания в Правительстве РФ, где обсуждаются очередные шаги.

Подходы к сокращению бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные организации апробируют в ходе эксперимента, который пройдет в текущем году, рассказала руководитель-координатор межведомственной рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки в системе образования, советник руководителя Рособрнадзора Наталья Алтыникова в ходе установочного совещания в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Для проведения эксперимента предварительно отобрано 22 образовательных организаций разных уровней образования из шести пилотных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской, Нижегородской и Новосибирской областей. Перечень пилотных регионов и организаций будет утвержден постановлением Правительства РФ.

В ходе совещания Наталья Алтыникова рассказала об уже проделанной работе по сокращению документационной нагрузки в системе образования и намеченных дальнейших шагах:

«К настоящему времени уже подготовлены поправки в федеральный закон «Об образовании», наделяющие Минпросвещения и Минобрнауки правом формировать перечни обязательной документации педагогов и образовательных всех уровней, а также определять основания для запросов в образовательные организации. Мы очень надеемся, что нам удастся до 1 сентября 2023 года принять все необходимые документы, которые позволят начать учебный год с уменьшенным количеством бумаг. В дальнейшим мы разработаем типовые формы документов и сделаем их понятными и легкими».

По словам Натальи Алтыниковой, определены четыре ключевых задачи, над решением которых предстоит работать в ближайшее время: снижение объема базовой документации, которую ведут педагоги образовательной организации, снижение объема мониторингов в системе образования, оптимизация информационных систем и сокращение количества запросов, на которые образовательные организации готовят ответы.

В ходе прошедших обсуждений предварительно определены перечни документов, которые останутся обязательными для ведения преподавателями. Для учителей школ их количество уже было сокращено до пяти с более чем 50 документов. Для воспитателей детских садов планируется оставить только два обязательных документа из более чем 50, для преподавателей колледжей – пять из более 30, для преподавателей вузов – четыре из более 20.

Также сформированы предложения по сокращению перечня документов для образовательных организаций в целом, количества мониторингов и информационных систем. Количество и перечень показателей в мониторингах и информационных системах предстоит определить по итогам эксперимента.

«Задачами пилотных организаций, которые примут участие в эксперименте, станут: апробация перечней документации, разработка типовых форм документов, анализ запросов, приводящих к необходимости готовить дополнительные документы, анализ мониторингов и данных информационных систем и подготовка предложений по их доработке. Пилотные образовательные организации на своих площадках будут пробовать работать по предложенным правилам, выявлять возникающие проблемы. Мы будем использовать механизм регуляторной гильотины, который позволит отсечь в одночасье все то, что мы посчитаем ненужным, и отсечка эта ориентировочно произойдет 1 марта 2024 года. То есть до этой даты мы должны сформировать и утвердить все подзаконные акты, которые необходимы будут для реализации принятых решений», — пояснила Наталья Алтыникова.