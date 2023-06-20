Проведение предстоящих выпускных вечеров обсудили в новосибирском правительстве

Выпускные вечера этим летом пройдут почти для 50 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов в 933 школах Новосибирской области. Главное – не просто обеспечить безопасность этих мероприятий, но и провести выпускные как полноценные праздники, чтобы у ребят остались тёплые воспоминания о школе, подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

О том, какая работа проведена в регионе для обеспечения безопасности выпускных вечеров, главе региона во время оперативного совещания доложил министр образования Сергей Федорчук.

В этом году для проведения торжественных мероприятий, посвящённых вручению аттестатов, установлены следующие даты, сообщил министр: для 33328 выпускников 9-х классов – 23, 24, 26 июня и для 14006 выпускников 11-х классов с 23 по 28 июня.

Собраны графики проведения выпускных вечеров на территориях муниципальных районов и городских округов (любое изменения дат согласуется с министерством) для обеспечения безопасности при их проведении. Графики направлены в ГУ МЧС и ГУ МВД России по Новосибирской области, с которыми налажено тесное взаимодействие.

На период мероприятий за каждой школой закреплены сотрудники полиции, которые будут охранять общественный порядок от начала мероприятий до полного их завершения. Непосредственно перед проведением мероприятий будут осуществлены проверки всех школ специалистами-кинологами со служебно-розыскными собаками.

Во всех образовательных организациях принимаются меры по обеспечению правопорядка и безопасности, недопущению употребления алкогольных напитков при проведении выпускных вечеров; проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, средств контроля и тревожной сигнализации, обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта; исключается возможность несанкционированного доступа посторонних граждан на территорию организаций и в здания.

Организовано дежурство работников муниципальных органов управлений образования, работников школ или родителей, проводятся инструктажи. Особое внимание уделяется безопасному использованию петард, фейерверков и открытого огня.

«Безусловно вопросы безопасности – главные вопросы, и за то, что проделана такая большая работа, вам спасибо, Сергею Александровичу Нелюбову, правоохранительным органам, — обратился к министру образования губернатор. — Но важно и другое. И я предлагаю дать соответствующие установки на места: выпускные должны пройти как настоящие праздники, чтобы у ребят остались воспоминания не только о пандемийных ограничениях во время учёбы, о строгостях режима, но и воспоминания о школе, как о тёплом втором доме, где умеют проводить детей празднично во взрослую жизнь.

Все пандемийные ограничения сняты, это первый год, когда никаких жестких требований со стороны Роспотребнадзора нет. Поэтому есть все основания провести выпускные как полноценные праздники», — подчеркнул Андрей Травников.