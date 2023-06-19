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Новосибирских отличников – выпускников школ наградят на губернаторском приеме

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Об этом рассказал глава регионального минобра Сергей Федорчук.

pxhere.com

Губернаторский прием, посвященный чествованию выпускников Новосибирской области, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и выпускников, набравших 100 балов по ЕГЭ, состоится в конце июня. Концепцию проведения мероприятия обсудили в областном правительстве на заседании организационного комитета губернаторского приема под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

В этом году торжественные мероприятия по чествованию выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и выпускников с результатами ЕГЭ 100 баллов, а также лучших педагогов Новосибирской области по итогам 2022-2023 учебного года, проходят под общим девизом «Великие примеры – лучшие наставники». Все мероприятия, проводимые в рамках губернаторского приема, объединены флагманской темой: Год педагога и наставника в Российской Федерации. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

Как отметил замгубернатора Сергей Нелюбов, в концепции мероприятия важно проработать интересные интерактивные форматы, обсуждения в режиме диалога актуальных для выпускников и педагогов вопросов.

Участники заседания оргкомитета также обозначили важные направления в процессе подготовки торжественного приема, такие как обеспечение безопасности на территории проведения мероприятий, медицинское сопровождение, питание, организацию транспортной доступности и другие.

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