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В Новосибирской области произошел сбой электронного сервиса с результатами ОГЭ

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В региональном минобре заверили, что выпускники уже узнали корректные результаты своих экзаменов.

pixabay.com

Из-за технической ошибки на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9 по русскому языку около 800 новосибирских школьников получили некорректные результаты экзаменов. Об этом рассказали в министерстве образования Новосибирской области.

После произошедшего сбоя уже пересчитаны и опубликованы верные результаты. В региональном минобре сообщили, что приняли необходимые меры, чтобы впредь не допустить подобной ситуации.

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