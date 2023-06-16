В Новосибирской области произошел сбой электронного сервиса с результатами ОГЭ

В региональном минобре заверили, что выпускники уже узнали корректные результаты своих экзаменов.
Из-за технической ошибки на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9 по русскому языку около 800 новосибирских школьников получили некорректные результаты экзаменов. Об этом рассказали в министерстве образования Новосибирской области.
После произошедшего сбоя уже пересчитаны и опубликованы верные результаты. В региональном минобре сообщили, что приняли необходимые меры, чтобы впредь не допустить подобной ситуации.
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