Выпускники каких новосибирских вузов получают самые высокие зарплаты в IT-сфере

Три новосибирских вуза оказались в топ-20 по уровню зарплат выпускников 2017-2022 годов, работающих в IT-сфере. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) занял 7 строчку рейтинга. Выпускники НГУ в среднем зарабатывают 190 тысяч рублей. Отмечается, что за прошедший год их средний уровень дохода увеличился примерно на 20 тысяч рублей.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) расположился на 11-м месте. Выпускники этого вуза, как правило, зарабатывают порядка 165 тысяч рублей. За год их заработная плата выросла на 10 тысяч рублей.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) оказался на 18-м месте со средним достатком выпускников в 127 тысяч рублей. Прирост в доходе составил 12 тысяч рублей.