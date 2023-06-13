Новосибирской области направят дополнительное финансирование на науку и образование из федерального бюджета

Новосибирской области в 2023 году будут направлены дополнительные средства на строительство кампуса НГУ и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам. Соответствующее решение о дополнительном финансировании принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков прокомментировал: «Принято решение дополнительно направить 549 млн рублей в 2023 году на строительство кампуса мирового уровня федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».



Кроме того, Александр Жуков сообщил о том, что также принято решение дополнительно направить 8 млн рублей в 2023 году на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с увеличением их численности. Таким образом, в 2023 году на данное направление будет направлено 1 млрд 648 млн рублей.