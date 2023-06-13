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Как родители относятся к перспективе отмены домашних заданий в школах?

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Резко негативную оценку подобному «сценарию» дали 69% родителей.

pixabay.com

Двое из трех родителей настроены против отмены школьных домашних заданий. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил отменить домашние задание для школьников. Он уверен, что это «мировой опыт», и такие меры пойдут на пользу и детям, и учителям.

Однако 69% родителей выступили резко против. Россияне считают, что с точки зрения педагогики, домашнее задание — это закрепление материала, изученного в школе, поэтому его отмена негативно скажется на качестве образования. Лишь 17% родителей поддержали инициативу. Они уверены, что дети должны учиться только в школе, а в остальное время заниматься своими делами.

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