Андрей Травников: Регионы Сибири формируют научно-инновационный кластер

«Научный потенциал Новосибирской области по своей тематике и масштабам выходит не только за пределы отдельных региональных и межрегиональных проектов, но и превышает масштаб некоторых федеральных проектов», — рассказал глава региона.
Губернатор Андрей Травников, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука», принял участие в заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по образованию и науке.
Темой заседания стала реализация мероприятий национального проекта «Наука и университеты» по формированию исключительных технологических компетенций субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ.
Напомним, что 26 января 2023 года Правительством России была утверждена стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Андрей Травников в очередной раз подчеркнул: в Сибири накоплен огромный научно-образовательный потенциал, который должен работать на достижение технологического суверенитета России.
«Научный потенциал Новосибирской области по своей тематике и масштабам выходит не только за пределы отдельных региональных и межрегиональных проектов, но и превышает масштаб некоторых федеральных проектов. И это касается не только Новосибирской области, – отметил Андрей Травников. – Четыре из 10 регионов округа – Томская, Новосибирская, Кемеровская и Омская области – вошли в двадцатку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ. Пять субъектов состоят в Ассоциации инновационных регионов России.
Округ хорошо смотрится в масштабе страны по показателям научно-технологического развития. Научными исследованиями и разработками в СФО в 2021 году занимались 423 организации – почти 52 тысячи специалистов. В регионах функционирует 106 центров коллективного пользования и 48 уникальных научных установок. От СФО поступило 9,6% заявок на выдачу патентов на изобретения.
Организации научно-образовательного комплекса СФО активно участвуют в федеральных инициативах в научно-исследовательской и образовательной сфере, получая финансовую поддержку из федерального бюджета. Это и проекты по развитию кооперации с индустриальными заказчиками по постановлению Правительства РФ №218, и новые форматы в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Например, передовые инженерные школы, НОЦ мирового уровня, центры трансфера технологий, молодёжные лаборатории, стартап-студии и т. д. Так, 13 вузов СФО реализуют программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Четырём университетам по проекту «Передовые инженерные школы» в 2022 году было выделено 338 млн рублей, а в 2023 году – более 1,5 млрд рублей.
В регионах округа создано 6 научно-образовательных центров, три из них – при федеральной поддержке: «Кузбасс» (Кемеровская область), «Байкал» (Иркутская область), «Енисейская Сибирь» (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва). Ещё три НОЦ – в Новосибирской, Омской и Томской областях – созданы по инициативе регионов.
На территории округа создаются две научные установки класса «мегасайенс». Появляются селекционные центры для обеспечения агропромышленного комплекса современными технологиями. Каждый из регионов самостоятельно определяет свою научно-технологическую специализацию, определяет для себя возможность участия в реализации мегапроектов, направленных на достижение технологического суверенитета. Для Новосибирской области это – биотехнологии и биобезопасность, ядерные технологии, химические (высокочистые элементы) и катализаторные технологии, функциональные материалы, научное приборостроение и промышленные ускорители.
Разрабатывая под эгидой Сибирского соглашения план реализации стратегии развития Сибири, регионы предлагают выделить научно-технологический (научно-образовательный) кластер, который будет развиваться на базе научных, исследовательских, образовательных организаций. Регионы уже направили свои предложения, в т. ч. 22 конкретных проекта, и сегодня эта работа продолжается», – подчеркнул Андрей Травников.
Фото: nso.ru
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