Андрей Травников: Регионы Сибири формируют научно-инновационный кластер

Губернатор Андрей Травников, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука», принял участие в заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по образованию и науке.

Темой заседания стала реализация мероприятий национального проекта «Наука и университеты» по формированию исключительных технологических компетенций субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ.

Напомним, что 26 января 2023 года Правительством России была утверждена стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Андрей Травников в очередной раз подчеркнул: в Сибири накоплен огромный научно-образовательный потенциал, который должен работать на достижение технологического суверенитета России.

«Научный потенциал Новосибирской области по своей тематике и масштабам выходит не только за пределы отдельных региональных и межрегиональных проектов, но и превышает масштаб некоторых федеральных проектов. И это касается не только Новосибирской области, – отметил Андрей Травников. – Четыре из 10 регионов округа – Томская, Новосибирская, Кемеровская и Омская области – вошли в двадцатку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ. Пять субъектов состоят в Ассоциации инновационных регионов России.