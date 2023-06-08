В Новосибирской области будет создан образовательный кластер «Педагогика»

Его откроют на базе Новосибирского педагогического колледжа имени Макаренко».
Образовательно-производственный центр (кластер) по подготовке высококвалифицированных кадров откроют в регионе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование». Соответствующее соглашение между министерством образования Новосибирской области и образовательными организациями подписано 7 июня в региональном правительстве. Задачу по подготовке кадров для отраслей экономики в соответствии с требованиями рынка труда и международными образовательными стандартами поставил губернатор Андрей Травников.
Как подчеркнул министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, кластер по направлению «Педагогика» будет организован на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко». Кластер будет сформирован благодаря федеральной поддержке.
«Очень важно, что федеральный проект «Профессионалитет» позволяет учреждениям среднего профессионального образования и их партнерам выиграть гранты для развития образовательных кластеров. Мы рады, что из четырех поданных регионом заявок победил именно кластер «Педагогика» – это еще раз доказывает, что у нас сильная система среднего профессионального образования, и мы продолжим ее развивать», – прокомментировал Сергей Федорчук.
Соглашение, подписантами которого стали восемь образовательных организаций региона, которые примут участие в создании кластера «Педагогика», предусматривают усиление взаимодействия между системой образования и заказчиками, с целью создания и развития в Новосибирской области образовательно-производственного центра по подготовке высококвалифицированных кадров. Благодаря участию в проекте разработана и будет внедрена программа модернизации учреждений СПО, которая позволит сбалансировать региональный рынок труда и адаптировать систему профессионального образования под развитие максимально широкого спектра новых компетенций, будет выстроено взаимодействие с работодателями по реализации совместных отраслевых проектов по подготовке высококвалифицированных кадров.
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