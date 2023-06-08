В Новосибирской области будет создан образовательный кластер «Педагогика»

Образовательно-производственный центр (кластер) по подготовке высококвалифицированных кадров откроют в регионе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование». Соответствующее соглашение между министерством образования Новосибирской области и образовательными организациями подписано 7 июня в региональном правительстве. Задачу по подготовке кадров для отраслей экономики в соответствии с требованиями рынка труда и международными образовательными стандартами поставил губернатор Андрей Травников.

Как подчеркнул министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, кластер по направлению «Педагогика» будет организован на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко». Кластер будет сформирован благодаря федеральной поддержке.