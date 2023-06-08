Новосибирским выпускникам позволили брать вентиляторы на экзамены

Выпускникам новосибирских школ и их родителям разрешили приносить на экзамены вентиляторы. Это подтвердил в разговоре с журналистом «Вести Новосибирск» глава регионального минобра Сергей Федорчук.

Министр сообщил, что действительно дал такое устное указание: не выгонять, а идти навстречу и позволять выпускникам приносить вентиляторы. Кроме того, накануне начала сдачи экзамена родители могут оборудовать аудитории напольными или настольными вентиляторами по договоренности с руководителями пункта приема ГИА.

Сергей Федорчук подчеркнул, что такая мера нисколько не противоречит установленным правилам сдачи экзаменов и направлена на комфорт выпускников и недопущение обмороков из-за жары.

Глава ведомства рассказал, что работу вентиляторов будут согласовывать со всеми выпускниками в аудитории, чтобы у них не было претензий к обдуванию. Он также сообщил, что ручные вентиляторы будут проверят на входе в пункт сдачи ГИА на наличие шпаргалок.