Новосибирские школьники разработали образовательные приложения в Лицее Академии Яндекса

В Лицее Академии Яндекса Новосибирской области завершился учебный год. Курс по основам Python прошли 67 школьников, а курс по промышленному программированию — 32.

В Лицее Академии Яндекса старшеклассники изучают программирование на языке Python с самых азов до разработки веб-приложений, чат-ботов и сценариев для голосовых помощников. В этом году среди выпускных проектов были полезные приложения для образовательного процесса, например, калькулятор для выполнения лабораторных работ по физике, приложение по обучению программированию и сборке схем на Arduino, а также сайты для ведения блога в сфере IT, интернет-магазины, веб-приложения для изучения иностранных языков, и конечно, компьютерные игры.

«Цифровые навыки и знание Python сегодня нужны как будущим разработчикам, так и всем, кто хочет применять в работе современные инструменты и подходы к анализу данных. И здесь Лицей Академии Яндекса играет важную роль: совместно с региональными партнерами мы бесплатно обучаем старшеклассников основам промышленной разработки. Учащиеся не просто осваивают Python, а решают реальные бизнес-кейсы, собирают портфолио собственных проектов и закладывают фундамент дальнейшей карьеры в IT, — отмечает Сергей Бражник, директор Академии Яндекса. — Выпускники Лицея уже имеют навыки на уровне junior-разработчиков и продолжают их совершенствовать, обучаясь на партнёрских программах Яндекса в вузах и во время стажировки в компании. В новом учебном году мы планируем расширить каталог курсов и форматов, чтобы Лицей стал точкой входа в IT-профессии».

В этом году Лицей окончили более 1900 человек со всей страны. В Новосибирской области Лицей Академии Яндекса работает уже пятый год. За это время из Лицея выпустились 106 местных школьников. Сейчас в Новосибирской области работают восемь площадок Лицея в формате дополнительного образования при поддержке регионального минобра и минцифры.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru



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