Молодежное творчество: в Новосибирской области появится еще одна Школа креативных индустрий

В 2024 году в Новосибирской области будет создана вторая Школа креативных индустрий. На базе Куйбышевской детской школы искусств благодаря заявке на финансирование Министерства культуры РФ, которую выиграла Новосибирская область, подростки от 14 до 18 лет смогут бесплатно проходить обучение по трём творческим направлениям – звукорежиссуры и звукового дизайна, электронной музыки, а также фото- и видеопроизводства.

«Открытие в 2022 году Школы креативных индустрий на базе Новосибирского областного колледжа культуры и искусств стало настоящим прорывом в развитии данной сферы. Лучшие преподаватели, самое современное оборудование и образовательные программы позволяют нам уже сегодня готовить кадры для сферы. Новосибирская область входит в число регионов-лидеров по количеству людей, занятых в креативных индустриях, поэтому создание условий для развития этого направления – в числе наших приоритетов. Школа в Куйбышевском районе станет ещё одной базой подготовки будущих специалистов сферы», – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

На создание школы из федерального бюджета будет выделено 34,3 млн. рублей, которые дополнит региональное финансирование. Обучаясь в Школе креативных индустрий Куйбышевской ДШИ, подростки научатся создавать востребованные креативные продукты и проекты на стыке индустрий, анализировать кейсы творческих решений в разных отраслях, овладеют навыками проектной и исследовательской деятельности, получат опыт решения художественных и организационных задач. Обучение по направлениям звукорежиссуры и звукового дизайна, электронной музыки, фото- и видеопроизводства даст возможность активно развиваться в системе профессионального образования и успешно реализовывать свои творческие способности.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru