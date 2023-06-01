Новосибирские ученые впервые в России создали уникальное оборудование — клистрон для СКИФа

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, компетенции и уровень квалификации новосибирских ученых и работников предприятий являются не просто передовыми, но и уникальными. «Уже не первый раз они производят оборудование, которое по своим параметрам не уступает, а по ряду показателей даже превосходит зарубежные установки, – отметила Ирина Мануйлова. – Сегодня строительство флагмана национального проекта «Науки и университеты» идет в соответствии с ранее установленными сроками, несмотря на отказ ряда зарубежных партнеров сотрудничать в этом проекте. Разработка клистрона уже стала важным заделом при обеспечении технологической независимости нашей страны в Десятилетие науки и технологий».



Ранее подобные устройства производили только в Японии, США и Франции. Первоначально предполагалось, что ИЯФ СО РАН закупит клистроны в Японии, однако зарубежная компания разорвала контракт. В мае 2023 года в институте на созданном прототипе клистрона были достигнуты параметры, гарантирующие работу линейного ускорителя СКИФ. Как отметил директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, в научной части устройства не было особой сложности, однако при его изготовлении требуется особая точность, которую обеспечили российские производители. Освоенная технология позволяет изготавливать высокочастотные усилители, которые могут быть применены для работы линейных ускорителей электронов и позитронов (коллайдеров, синхротронов, источников комптоновского и терагерцевого излучения и других), строительство которых намечается в России и за рубежом. При этом отечественная разработка получилась значительно дешевле зарубежных аналогов.



Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – флагманский проект Новосибирской области проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. Сибирский кольцевой источник фотонов создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.