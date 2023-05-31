Губернатор Новосибирской проконтролировал ход работ по новым корпусам физико-математической школы при НГУ, студенческих общежитий, а также трех зданий университета – корпуса поточных аудиторий, учебно-научного корпуса и научно-исследовательского центра. По последним двум объектам работы начались две недели назад.

— Новые площади НГУ решают стратегические задачи всего региона. Университет как значимая часть Новосибирского научного центра давно нуждался в появлении новой инфраструктуры, которая позволяет НГУ работать над собственной исследовательской повесткой, эффективно сотрудничать с исследовательскими организациями СО РАН, а также выстраивать сетевое взаимодействие с теми вузами РФ, которые хотят наладить подготовку исследователей и масштабировать опыт Академгородка. В ситуации, когда от вузов ждут технологических решений – а в Новосибирском университете есть значительный задел во многих областях, – нам крайне важно обеспечить высокие темпы строительства, — подчеркнул Андрей Травников.