Андрей Травников посетил строящиеся объекты нового кампуса Новосибирского государственного университета.
Губернатор Новосибирской проконтролировал ход работ по новым корпусам физико-математической школы при НГУ, студенческих общежитий, а также трех зданий университета – корпуса поточных аудиторий, учебно-научного корпуса и научно-исследовательского центра. По последним двум объектам работы начались две недели назад.
— Новые площади НГУ решают стратегические задачи всего региона. Университет как значимая часть Новосибирского научного центра давно нуждался в появлении новой инфраструктуры, которая позволяет НГУ работать над собственной исследовательской повесткой, эффективно сотрудничать с исследовательскими организациями СО РАН, а также выстраивать сетевое взаимодействие с теми вузами РФ, которые хотят наладить подготовку исследователей и масштабировать опыт Академгородка. В ситуации, когда от вузов ждут технологических решений – а в Новосибирском университете есть значительный задел во многих областях, – нам крайне важно обеспечить высокие темпы строительства, — подчеркнул Андрей Травников.
На сегодняшний день на объектах первой очереди – это учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ и комплекс студенческих общежитий на 690 мест – продолжаются отделочные работы, монтаж лифтового и вентиляционного оборудования, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных систем. По объектам второй очереди: полностью завершен фундамент корпуса поточных аудиторий, подготовительные работы на площадке строительства научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ ведутся с опережением плана.
Согласно концепции кампуса мирового уровня, новая инфраструктура будет доступна не только студентам и преподавателям, но и всем жителям и гостям города. Например, новые здания будут включены в общегородские и всероссийские мероприятия, да и сам университет станет активно задействовать новые ресурсы для научно-популярных лекций, международных конференций и собственных тематических праздников. Кампус НГУ станет объединяющим звеном для всех жителей Новосибирска и Академгородка в частности.
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