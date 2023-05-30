В российских школах снова будут выдавать серебряные медали

В школы России вернут выдачу серебряных медалей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергей Кравцов. После перерыва длиною в девять лет школьникам опять начнут выдавать медали — с 2023/2024 учебного года.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — заявил господин Кравцов.

На федеральном уровне с 2014 года было принято решение о прекращении выдачи золотых и серебряных медалей. Вместо этого учредили медаль «За особые успехи в учении», однако за регионами оставили право самостоятельно решать вопрос о вручении такого рода поощрения для выпускников.