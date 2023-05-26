Более 15 тысяч одиннадцатиклассников в Новосибирской области сдадут ЕГЭ-2023

«Регион на сто процентов готов к проведению ГИА-11», — подчеркнул министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
В Новосибирской области стартовал основной этап проведения государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников (ГИА-11), в который единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдадут более 15 тысяч выпускников. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 26 мая дал старт основному этапу выпускных экзаменов и принял участие в демонстрации проведения ЕГЭ на базе МБОУ г. Новосибирска СОШ № 20.
«Регион на сто процентов готов к проведению ГИА-11. Прошел ряд мероприятий репетиционного характера: сбоев практически не было, если возникали – мы их оперативно решали. Мы рассчитываем, что результаты ЕГЭ в этом году будут высокими. Надеюсь, что все экзамены пройдут в штатном режиме, и мы сумеем подтвердить результат прошлого года, когда мы стали лидерами в стране по организации ГИА. Хочу поблагодарить коллег, которые провели хорошую работу на подготовительном этапе и в досрочном периоде», – подчеркнул Сергей Федорчук.
ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. В 2023 году она проходит в штатном формате, для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по двум двум обязательным предметам (русский язык и математика – базового или профильного уровня).
Экзамены проходят в три периода: досрочный с 20 марта по 19 апреля, в нем приняли участие 246 выпускников прошлых лет, обучающихся СПО и обучающиеся иностранных образовательных организаций, основной с 26 мая по 1 июля для 15 тысяч 65 выпускников текущего года и прошлых лет, дополнительный – с 6 по 19 сентября – для пересдачи.
Наиболее востребованные предметы для сдачи ЕГЭ в 2023 году из предметов по выбору стали обществознание, информатика и ИКТ, история, биология и физика. ГИА-11 в 2023 году началась традиционно с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по географии 26 мая 2023 года сдадут 437 человек, по литературе – 869, по химии – 1251.
Фото: nso.ru
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