Более 15 тысяч одиннадцатиклассников в Новосибирской области сдадут ЕГЭ-2023

В Новосибирской области стартовал основной этап проведения государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников (ГИА-11), в который единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдадут более 15 тысяч выпускников. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 26 мая дал старт основному этапу выпускных экзаменов и принял участие в демонстрации проведения ЕГЭ на базе МБОУ г. Новосибирска СОШ № 20.

«Регион на сто процентов готов к проведению ГИА-11. Прошел ряд мероприятий репетиционного характера: сбоев практически не было, если возникали – мы их оперативно решали. Мы рассчитываем, что результаты ЕГЭ в этом году будут высокими. Надеюсь, что все экзамены пройдут в штатном режиме, и мы сумеем подтвердить результат прошлого года, когда мы стали лидерами в стране по организации ГИА. Хочу поблагодарить коллег, которые провели хорошую работу на подготовительном этапе и в досрочном периоде», – подчеркнул Сергей Федорчук.