Когда в России планируется переход на новую систему образования?

С 1 сентября 2025 года в России планируется переход на новую систему образования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании итоговой коллегии ведомства.

«Мы считаем, что переход на обучение ориентировочно просматривается, с учетом в том числе эксперимента в 2025 году», — сказал господин Фальков.

Министр заявил, что изменения коснутся только разработанных новых программ и новых стандартов, однако сама процедура приема для выпускников школ останется почти точно такой же.

Среди нововведений — исключение магистратуры из ряда российских вузов, также условия отбора на следующую ступень обучения станут более строгими. Глава ведомства подчеркнул, что программы магистратуры нужно реализовывать там, где для этого есть необходимые «кадровые, организационные, материально-технические условия».