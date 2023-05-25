Новосибирские волонтеры примут участие в Международном турнире «Игры Будущего – 2024»

Турнир включает в себя соревнования по гибридным фиджитал-дисциплинам, то есть объединяет физическую культуру и VR/AR-технологию.
Состоялось торжественное подписание соглашения с оргкомитетом Международного турнира «Игры Будущего – 2024». Подписи на трёхстороннем соглашении поставили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, руководитель управления по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин и директор Агентства поддержки молодежных инициатив Павел Бачанов.
По всей России отобрали 30 Центров волонтёрской программы, и Региональный ресурсный центр добровольчества стал одним из них. «Перед волонтёрами открыты все двери, а если есть мотивация и желание, то все может получиться», – отметил Сергей Федорчук.
«Игры Будущего» — это новый турнир международного уровня, который сотрёт грани между классическим и цифровым спортом. Он включает в себя состязания по гибридным фиджитал-дисциплинам, то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR/AR-технологию. Впервые во всем мире игры пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.
Волонтёрский корпус Новосибирской области займется отбором и подготовкой волонтёров, разработкой информационно-ознакомительной базы для волонтёров фиджитал-спорта, комплектацией волонтёрской команды от Новосибирской области и продвижением концепции турнира.
«Волонтёры всегда отражают характер игр, создают уникальную атмосферу для гостей и спортсменов. Это великолепная возможность участвовать в инновационном проекте на стыке технологий и спорта», – комментирует Айрат Мубаракшин.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru
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Фото: minobr.nso.ru
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