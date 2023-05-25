18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Новосибирские волонтеры примут участие в Международном турнире «Игры Будущего – 2024»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Турнир включает в себя соревнования по гибридным фиджитал-дисциплинам, то есть объединяет физическую культуру и VR/AR-технологию.

Состоялось торжественное подписание соглашения с оргкомитетом Международного турнира «Игры Будущего – 2024». Подписи на трёхстороннем соглашении поставили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, руководитель управления по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин и директор Агентства поддержки молодежных инициатив Павел Бачанов.

По всей России отобрали 30 Центров волонтёрской программы, и Региональный ресурсный центр добровольчества стал одним из них. «Перед волонтёрами открыты все двери, а если есть мотивация и желание, то все может получиться», – отметил Сергей Федорчук.

«Игры Будущего» — это новый турнир международного уровня, который сотрёт грани между классическим и цифровым спортом. Он включает в себя состязания по гибридным фиджитал-дисциплинам, то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR/AR-технологию. Впервые во всем мире игры пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.

Волонтёрский корпус Новосибирской области займется отбором и подготовкой волонтёров, разработкой информационно-ознакомительной базы для волонтёров фиджитал-спорта, комплектацией волонтёрской команды от Новосибирской области и продвижением концепции турнира.

«Волонтёры всегда отражают характер игр, создают уникальную атмосферу для гостей и спортсменов. Это великолепная возможность участвовать в инновационном проекте на стыке технологий и спорта», – комментирует Айрат Мубаракшин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru

12+

Фото: minobr.nso.ru

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: