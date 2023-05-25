Новосибирские волонтеры примут участие в Международном турнире «Игры Будущего – 2024»

«Игры Будущего» — это новый турнир международного уровня, который сотрёт грани между классическим и цифровым спортом. Он включает в себя состязания по гибридным фиджитал-дисциплинам, то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR/AR-технологию. Впервые во всем мире игры пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.

Волонтёрский корпус Новосибирской области займется отбором и подготовкой волонтёров, разработкой информационно-ознакомительной базы для волонтёров фиджитал-спорта, комплектацией волонтёрской команды от Новосибирской области и продвижением концепции турнира.

«Волонтёры всегда отражают характер игр, создают уникальную атмосферу для гостей и спортсменов. Это великолепная возможность участвовать в инновационном проекте на стыке технологий и спорта», – комментирует Айрат Мубаракшин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru



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Фото: minobr.nso.ru