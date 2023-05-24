Более 30 тысяч новосибирских девятиклассников примут участие в самом массовом периоде ГИА-2023

В 2023 году ГИА-9 проходит в три периода. Досрочный прошел с 21 апреля по 16 мая, в нем приняли участие 3 человека. Это выпускники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной период. В основной период ГИА-9 (с 24 мая по 1 июля) для проведения экзаменов организовано 259 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), оборудованные системой видеонаблюдения в офлайн режиме. В основной период примут участие 32,6 тысячи человек, из них около двух тысяч человек – не завершивших образование в прошлые годы. Дополнительный сентябрьский период проведения ГИА-9 будет проходить с 4 по 23 сентября. Принять участие в сентябрьские сроки смогут обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум обязательным учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по двум из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки основного периода.



Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов ГИА может проводиться только по двум обязательным предметам (по русскому языку и математике) в форме ГВЭ или ОГЭ по выбору указанных участников ГИА.