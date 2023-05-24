Более 30 тысяч новосибирских девятиклассников примут участие в самом массовом периоде ГИА-2023

Основной период государственной итоговой аттестации в этом году проходит с 24 мая по 1 июля.
В Новосибирской области стартовал основной, самый массовый этап государственной итоговой аттестации – ГИА-9, в котором примут участие 32,5 тысячи выпускников девятых классов. Министр образования региона Сергей Федорчук 24 мая дал старт экзаменам на базе МБОУ г. Новосибирска СОШ № 202.
«Регион готов к государственной итоговой аттестации: все необходимые технические и организационные процедуры проведены, муниципалитеты отработали тренировочные мероприятия. В этом году мы получаем все материалы по сети Интернет, печатаем контрольно-измерительные материалы в аудиториях, на экзаменах работают общественные наблюдатели: объективность сегодня находится на максимальном уровне. Губернатор поставил задачу повысить качество образования, в том числе в части результатов ОГЭ – девятиклассникам необходимо сдать экзамены лучше, чем в прошлом году. На протяжении всего учебного года в муниципалитетах велась работа в этом направлении. ГИА-9 в 2023 году начнется с экзаменов по истории, физики и биологии. В экзамене по физике, организованном на базе МБОУ г. Новосибирска СОШ № 202, приняли участие 40 человек, по биологии – 134, истории – 21», – прокомментировал Сергей Федорчук.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, является обязательной. В 2023 году она проводится в штатном режиме, для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать экзамены по 4 предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. Основной период в 2023 году проходит с 24 мая по 1 июля.
В 2023 году ГИА-9 проходит в три периода. Досрочный прошел с 21 апреля по 16 мая, в нем приняли участие 3 человека. Это выпускники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной период. В основной период ГИА-9 (с 24 мая по 1 июля) для проведения экзаменов организовано 259 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), оборудованные системой видеонаблюдения в офлайн режиме. В основной период примут участие 32,6 тысячи человек, из них около двух тысяч человек – не завершивших образование в прошлые годы. Дополнительный сентябрьский период проведения ГИА-9 будет проходить с 4 по 23 сентября. Принять участие в сентябрьские сроки смогут обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум обязательным учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по двум из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки основного периода.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов ГИА может проводиться только по двум обязательным предметам (по русскому языку и математике) в форме ГВЭ или ОГЭ по выбору указанных участников ГИА.
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