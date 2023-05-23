Новосибирцы смогут поучаствовать во всероссийской просветительской акции «Библиотечный диктант»

Традиционная всероссийская просветительская акция «Библиотечный диктант» состоится в этом году 25-28 мая. Мероприятие приурочено к Общероссийскому дню библиотек и проводится при участии Новосибирской областной молодёжной библиотеки, Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации, а также муниципальных библиотек Новосибирской области.

К акции в этом году присоединились более 300 библиотек из 55 регионов России – на площадках учреждений проходят просветительские мероприятия в преддверии «Библиотечного диктанта», направленные на популяризацию библиотечной деятельности и позволяющие посмотреть на привычные библиотеки под новым, порой неожиданным углом.

Центральное событие акции – тест, посвященный библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии библиотекаря и состоянию библиотечного дела на современном этапе. 25 мая 2023 года с 10:00 (нск) тест будет доступен для выполнения в режиме онлайн на сайте диктанта. Участниками мероприятия могут стать все жители регионов России, владеющие русским языком, независимо от возраста.

Всероссийская просветительская акция «Библиотечный диктант» проводится в рамках проекта «Дорога в библиотеку» с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерство культуры Новосибирской области minobr.nso.ru



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