18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

До свиданья, школа! У новосибирских выпускников начались последние звонки

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Большинство учебных заведений назначили торжественные линейки на традиционную дату — 25 мая, однако многие школы празднуют уже сегодня.

pxhere.com

23 мая в новосибирских школах начались последние звонки. При этом каждое учебное заведение определяет дату торжественно мероприятия самостоятельно, как сроки окончания учебного года. Торжественные линейки в честь окончания учебного года продлятся до 26 мая, наибольшее количество мероприятий запланировано на 25 мая, пишет НДН.инфо.

После последних звонков учащиеся 9-11 классов будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Первый экзамен — по географии, литературе и химии — состоится 26 мая. 29 мая и 1 июня в школах Новосибирска пройдут обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике.

В этом году школы закончат 27 270 выпускников, что на 1790 больше, чем годом ранее. Почти 9000 ребят — одиннадцатиклассники, больше 18 000 детей — девятиклассники.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: