До свиданья, школа! У новосибирских выпускников начались последние звонки

23 мая в новосибирских школах начались последние звонки. При этом каждое учебное заведение определяет дату торжественно мероприятия самостоятельно, как сроки окончания учебного года. Торжественные линейки в честь окончания учебного года продлятся до 26 мая, наибольшее количество мероприятий запланировано на 25 мая, пишет НДН.инфо.

После последних звонков учащиеся 9-11 классов будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Первый экзамен — по географии, литературе и химии — состоится 26 мая. 29 мая и 1 июня в школах Новосибирска пройдут обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике.

В этом году школы закончат 27 270 выпускников, что на 1790 больше, чем годом ранее. Почти 9000 ребят — одиннадцатиклассники, больше 18 000 детей — девятиклассники.