«Система показала свою работоспособность»: в НГТУ НЭТИ создали умный светофор

Инженеры НГТУ НЭТИ разработали умный светофор: он может самостоятельно передавать автолюбителям информацию о передвижении людей по проезжей части. О новом изобретении рассказали в пресс-службе университета.

«У нас появилась идея управлять светофором на основе анализа сейсмических сигналов. Муниципальные власти согласовали проведение экспериментов для отладки системы на опасном нерегулируемом пешеходном переходе на улице Зорге, где часто происходят ДТП с участием пешеходов. Система показала свою работоспособность и готова к введению в рабочий режим», — отметил профессор Александр Спектор.

Вдоль тротуара в грунт будут размещать сейсмические датчики, которые при приближении пешехода сразу отправят сигнал в электронную аппаратуру. Когда человек начнет передвижение по пешеходному переходу для водителей автоматически сработает запрещающий сигнал светофора прямо на асфальте. Ученые считают, что технология снизит уровень столкновений и сделает передвижение пешеходов безопаснее.