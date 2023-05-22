В новосибирском Академпарке состоялся фестиваль инноваций Smart piknik

В финальный день фестиваля площадь между башнями Академпарка превратилась в масштабный научно-образовательный центр, где все желающие могли научиться управлять роботами.
Создать мобильные приложения, погулять по виртуальной реальности, освоить управление робототехникой смогли более пяти тысяч школьников, студентов, молодых ученых, жителей и гостей Новосибирской области на научно-популярном фестивале Smart piknik, прошедшем на площадке Академпарка с 13 по 20 мая.
В финальных мероприятиях Smart piknik 20 мая принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. «В Новосибирской области есть все необходимое для создания по-настоящему уникальных инновационных продуктов и технологий: мощный научный центр, комплексная экосистема поддержки стартапов и инновационных предпринимателей, развитый «пояс внедрения», обеспечивающий передачу передовых научно-технологических разработок от науки бизнесу. Сегодня одна из самых важных и актуальных задач – привлечь в эту сферу молодых, активных, амбициозных людей, которые готовы решать сложнейшие технологически задачи, отвечать на глобальные вызовы, создавать компании мирового уровня. Smart piknik как масштабный фестиваль инноваций, гармонично вписался в повестку научно-просветительской деятельности правительства Новосибирской области», – отметил министр.
Целую неделю новосибирцы и гости города знакомились с работой исследовательских лабораторий институтов Новосибирского научного центра, слушали лекции новосибирских ученых, встречались с руководителями инновационных компаний, узнавали о научно-технических достижениях резидентов Академпарка и стартапов.
В финальный день мероприятий фестиваля площадь между башнями Академпарка превратилась в масштабный научно-образовательный центр, на котором все желающие могли научиться управлять роботами, создавать мобильные приложения, с помощью очков виртуальной реальности открывать миры новой реальности, участвовать в квизах, ставить научные опыты и задавать любые вопросы ученым новосибирских институтов.
Фото: nso.ru
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