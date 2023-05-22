В новосибирском Академпарке состоялся фестиваль инноваций Smart piknik

В финальных мероприятиях Smart piknik 20 мая принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. «В Новосибирской области есть все необходимое для создания по-настоящему уникальных инновационных продуктов и технологий: мощный научный центр, комплексная экосистема поддержки стартапов и инновационных предпринимателей, развитый «пояс внедрения», обеспечивающий передачу передовых научно-технологических разработок от науки бизнесу. Сегодня одна из самых важных и актуальных задач – привлечь в эту сферу молодых, активных, амбициозных людей, которые готовы решать сложнейшие технологически задачи, отвечать на глобальные вызовы, создавать компании мирового уровня. Smart piknik как масштабный фестиваль инноваций, гармонично вписался в повестку научно-просветительской деятельности правительства Новосибирской области», – отметил министр.