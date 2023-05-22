Роботы-ассистенты, «цифровые двойники» коммунальных сетей, краны с компьютерным зрением — как искусственный интеллект поможет в развитии Новосибирской области?

Наш регион — в числе лидеров по степени концентрации компаний, занимающихся решением задач ИИ.
Портовые краны с компьютерным зрением, роботы-ассистенты на промышленном производстве, цифровые двойники коммунальных сетей – это лишь малая часть перспективных проектов внедрения искусственного интеллекта. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, в ряде отраслей уже есть ярко выраженные успехи во внедрении искусственного интеллекта, нужно продолжать работу, расширяя список сфер, в которых на помощь человеку приходит ИИ.
Сегодня наша область – в числе регионов-лидеров по степени концентрации компаний, занимающихся решением задач ИИ. В свою очередь, правительство Новосибирской области решает задачи внедрения искусственного интеллекта в систему государственного и муниципального управления.
Вместе со Сбербанком – одной из трех крупнейших компаний, занимающихся развитием ИИ в России (наряду с Яндексом и ВК) региональное правительство запустило дизайн-сессию ИИ трансформации Новосибирской области. В течение двух дней руководители, представители региональных министерств и банка будут обсуждать перспективные проекты применения технологий искусственного интеллекта в регионе.
Глава Новосибирской области приветствовал участников мероприятия и подчеркнул: такой регион как Новосибирская область – с мощным кадровым потенциалом, с компетенциями, накопленными в сфере информтехнологий, не может оставаться в стороне от тренда по развитию и внедрению ИИ.
«У нас есть опыт его использования – в частности, уже хорошо знакомый новосибирцам робот Николай. Второй пример – видеоаналитика АПК «Безопасный город» с практически мгновенным определением возможного нарушителя или преступника на улицах Новосибирска.
Но наши амбиции намного выше, и хотелось бы найти ещё точки приложения новых технологий, где мы могли бы повысить эффективность и комфорт оказываемых гражданам услуг. Безусловный лидер по развитию и применению ИИ в нашей стране – это Сбер. Это наш давний, надёжный партнёр, вместе мы организовали это мероприятие, которое поможет определить — где мы могли бы применять технологии завтрашнего дня.
Общее требование такое: это должна быть не игрушка, не просто комфорт в работе, а должно работать на результат — снижение трудоёмкости и повышение эффективности», — обратился к участникам дизайн-сессии Андрей Травников.
Сегодня в регионе реализуются семь проектов с использованием ИИ: в здравоохранении, в сфере предоставления госуслуг и госуправлении, в сфере общественной безопасности и защиты окружающей среды. Регион уже перевёл в электронный формат все социально значимые услуги, стройиндустрия осваивает BIM-технологии. Но направлений работы, эффективность которых можно в разы повысить за счёт применения искусственного интеллекта, гораздо больше. Огромный потенциал для ИИ-технологий – в сельском хозяйстве, в промышленности, в ЖКХ, в транспортной отрасли – при управлении транспортными потоками и оптимизации маршрутов.
«Для успешного использования технологий искусственного интеллекта на региональном уровне необходимо поэтапно внедрять их в деятельность госорганов и в различные отрасли. Со временем будут появляться новые специальности и профессии, и в связи с этим процессы развития искусственного интеллекта и машинного обучения должны сопровождать и соответствующая переподготовка региональных кадров», — сказал старший управляющий директор ПАО Сбербанк Владимир Авербах.
Управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов отметил: «Совместно с Правительством Новосибирской области Сбер уже реализовал ряд инициатив в области ИИ, например, в сфере здравоохранения, образования. Сегодня решения на базе искусственного интеллекта – это наш полноценный рабочий инструмент, и мы с удовольствием готовы делиться своими компетенциями и экспертизой в технологической сфере. Уверен, что совместная продуктивная работа на дизайн-сессии принесет ощутимую пользу экономике региона».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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