Роботы-ассистенты, «цифровые двойники» коммунальных сетей, краны с компьютерным зрением — как искусственный интеллект поможет в развитии Новосибирской области?

Портовые краны с компьютерным зрением, роботы-ассистенты на промышленном производстве, цифровые двойники коммунальных сетей – это лишь малая часть перспективных проектов внедрения искусственного интеллекта. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, в ряде отраслей уже есть ярко выраженные успехи во внедрении искусственного интеллекта, нужно продолжать работу, расширяя список сфер, в которых на помощь человеку приходит ИИ.

Сегодня наша область – в числе регионов-лидеров по степени концентрации компаний, занимающихся решением задач ИИ. В свою очередь, правительство Новосибирской области решает задачи внедрения искусственного интеллекта в систему государственного и муниципального управления.

Вместе со Сбербанком – одной из трех крупнейших компаний, занимающихся развитием ИИ в России (наряду с Яндексом и ВК) региональное правительство запустило дизайн-сессию ИИ трансформации Новосибирской области. В течение двух дней руководители, представители региональных министерств и банка будут обсуждать перспективные проекты применения технологий искусственного интеллекта в регионе.