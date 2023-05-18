Фитобиотик: новосибирские ученые разработали замену антибиотикам для животных

Молодые ученые из Новосибирска разработали и запатентовали инновационную технологию для замены кормовых антибиотиков. На внедрение технологии в реальное производство инноваторы из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) получили грант 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям.

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, поддержка и внедрение таких инноваций – наша общая задача. «В Новосибирской области оказывается всесторонняя поддержка молодых ученых, и мы рассмотрим все региональные программы, чтобы воплотить эту интереснейшую научную разработку в реальное производство», – отметил министр.

Автор разработки – молодой ученый, исследователь-разработчик, преподаватель НГАУ Пётр Мирошников прокомментировал, что полученная им технология производства биологически активных препаратов для питания сельскохозяйственных животных создана на основе сырья из местных лекарственных растений – душицы обыкновенной и сабельника болотного. В результате получен уникальный препарат – фитобиотик, который сможет заменить традиционные кормовые антибиотики, необходимые для промышленного содержания животных.

«Повсеместное использование кормовых антибиотиков приводит к образованию устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, которые через пищевую цепочку могут передаться и людям. Фитобиотики – биологически активные вещества растительного происхождения помогут избежать данной проблемы. Выработанная нами технология получения фитобиотиков уникальна и позволяет получить более концентрированные по содержанию активных веществ экстракты, в сравнении с аналогами», – пояснил ученый.

Проект при поддержке Новосибирского областного инновационного фонда был представлен на конкурс Фонда содействия инновациям «УМНИК» и стал одним из его победителей. Конкурс направлен на финансовую поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. Победители получают грант 500 тысяч рублей на развитие своего проекта. В дальнейшем Пётр Мирошников планирует зарегистрировать свой продукт как ветеринарный препарат и запустить предприятие по производству растительных экстрактов.