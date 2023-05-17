Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены новые редакции порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования.

Изменения направлены на совершенствование и упорядочивание процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового собеседования и итогового сочинения (изложения), в том числе в целях соблюдения прав участников ГИА и повышения объективности проведения экзаменов. Новые редакции порядков подготовлены с учетом предложений органов управления образованием и граждан. Данные изменения вступят в силу со следующего 2023/24 учебного года.

В части ГИА-11 приказом предусмотрена возможность для участников экзаменов изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов.

Изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов.

В новой редакции порядка более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике. Сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена, вместо четырех календарных дней.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту.

Также изменена дополнительная дата проведения итогового сочинения (изложения): вместо первой рабочей среды мая – вторая среда апреля. Изменены сроки проверки и обработки материалов итогового сочинения (изложения).

В части ГИА-9 официально устанавливается возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме. Изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля. В целях повышения объективности проведения итогового собеседования устанавливается требование о запрете участникам итогового собеседования иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участникам ГИА-9, которые не смогли пройти ГИА-9 в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году.

Кроме того, приказами устанавливается возможность организации для участников экзаменов подачи заявлений об участии в ГИА-9 и ГИА-11 в дистанционной форме.

Из новых редакций порядков исключена норма о необходимости выделять в ППЭ отдельные помещения для представителей средств массовой информации и общественных наблюдателей. Регламентированы случаи опоздания участников экзаменов и порядок действий лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при опозданиях и неявке участников.