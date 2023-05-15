В Новосибирской области для СКИФа создают не имеющий аналогов в мире светодиод

Вакуумный спин-поляризованный светодиод, который будет применяться в исследовательских станциях ЦКП «СКИФ», образец лазера на «квантовых точках», который в будущем может быть применен для устройств телекоммуникации, систем связи, передачи информации по оптоволокну – эти и иные прототипы устройств для реального сектора экономики на основе результатов научных исследований создаются в Институте физики полупроводников (ИФП) им. А.В. Ржанова СО РАН.

Разработки мирового уровня ведутся, в том числе, в молодежных лабораториях, с привлечением грантов Российского научного фонда и Правительства Новосибирской области. В рамках состоявшегося пресс-тура 12 мая перспективные разработки Института физики полупроводников СО РАН журналистам и министру науки и инновационной политики Новосибирской области Вадиму Васильеву представил директор института академик Александр Латышев.



Как отметил Вадим Васильев, ИФП СО РАН – ключевая точка развития современной микроэлектроники. «Новосибирск исторически играет важную роль в создании электронных устройств, приборов, компонентов, теперь к ним добавляются устройства фотоники и появляется возможность создания современного промышленного комплекса совершенно нового технологического уровня, – отметил министр. – Грантовая поддержка, оказываемая Правительством региона, позволяет ежегодно продвигать несколько десятков проектов от стадии идеи до проверки научных методик, созданию опытного образца. Затем включаются другие механизмы поддержки, в частности, субсидии на трансфер технологий, которые, в 2023 году решением Губернатора Новосибирской области увеличены почти в два раза – с 70 до 170 миллионов рублей. Эти средства стимулируют бизнес вкладываться в НИОКР, создавать опытные производства, мотивируют промышленность и науку находить индустриальных и научных партнеров».