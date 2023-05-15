В Новосибирской области для СКИФа создают не имеющий аналогов в мире светодиод

Также для него разрабатывают лазер на «квантовых точках» — это принципиально новый подход в создании лазеров, которые могут быть применены для устройств телекоммуникации, систем связи, передачи информации по оптоволокну.
Вакуумный спин-поляризованный светодиод, который будет применяться в исследовательских станциях ЦКП «СКИФ», образец лазера на «квантовых точках», который в будущем может быть применен для устройств телекоммуникации, систем связи, передачи информации по оптоволокну – эти и иные прототипы устройств для реального сектора экономики на основе результатов научных исследований создаются в Институте физики полупроводников (ИФП) им. А.В. Ржанова СО РАН.
Разработки мирового уровня ведутся, в том числе, в молодежных лабораториях, с привлечением грантов Российского научного фонда и Правительства Новосибирской области. В рамках состоявшегося пресс-тура 12 мая перспективные разработки Института физики полупроводников СО РАН журналистам и министру науки и инновационной политики Новосибирской области Вадиму Васильеву представил директор института академик Александр Латышев.
Как отметил Вадим Васильев, ИФП СО РАН – ключевая точка развития современной микроэлектроники. «Новосибирск исторически играет важную роль в создании электронных устройств, приборов, компонентов, теперь к ним добавляются устройства фотоники и появляется возможность создания современного промышленного комплекса совершенно нового технологического уровня, – отметил министр. – Грантовая поддержка, оказываемая Правительством региона, позволяет ежегодно продвигать несколько десятков проектов от стадии идеи до проверки научных методик, созданию опытного образца. Затем включаются другие механизмы поддержки, в частности, субсидии на трансфер технологий, которые, в 2023 году решением Губернатора Новосибирской области увеличены почти в два раза – с 70 до 170 миллионов рублей. Эти средства стимулируют бизнес вкладываться в НИОКР, создавать опытные производства, мотивируют промышленность и науку находить индустриальных и научных партнеров».
В числе примеров разработок – в созданной в ноябре 2022 года в рамках национального проекта «Наука и университеты» молодежной лаборатории аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии GaN гетероструктур на подложках кремния для силовых и СВЧ транзисторов создаются новые технология синтеза кристаллических пленок на основе нитрида галлия алюминия на кремниевых подложках. Такой материал востребован при создании силовых транзисторов, используемых в силовой электронике, систем беспроводной зарядки носимой электроники и медицинских приборов, транзисторов, применяемых в линиях связи нового поколения (5G, 6G) и прочих телекоммуникационных системах.
В лаборатория физики и технологии гетероструктур ИФП СО РАН по совместному гранту РНФ и Правительства региона ведутся работы по созданию новых квантовых материалов и наносистем для твердотельной и вакуумной спинтроники и оптоэлектроники. Здесь разработан новый прибор — вакуумный спин-поляризованный светодиод, который будет применяться в исследовательских станциях ЦКП «СКИФ», других установках, используемых в фундаментальной науке. Это же устройство – первый шаг к созданию электроники нового поколения: полупроводниковых вакуумных спинтронных устройств. Пока в мире его аналогов не существует.
В лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии создается образец лазера на «квантовых точках». Это принципиально новый подход в создании лазеров, которые могут быть применены для устройств телекоммуникации, систем связи, передачи информации по оптоволокну. На сегодняшний день подобные лазеры не производятся в РФ, и создание отечественных эффективных устройств необходимо для обеспечения независимости отечественного рынка в рамках реализации политики импортозамещения.
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