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В Новосибирской области раньше срока завершили капремонт Шахтинской средней школы

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Благодаря этому ребята смогут закончить учебный год в родной школе, что особенно важно для выпускников.

Как отметил начальник управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Михаил Мельников, подрядчик смог справиться с заданием на несколько месяцев раньше намеченного срока. Благодаря этому ребята смогут закончить учебный год в родной школе. Особенно это важно для выпускных классов.

При этом Михаил Мельников уточнил, что на период ремонта был организован подвоз детей из Шахтинской школы в близлежащие школы.

«Мы увидели практически новую школу. В частности, подрядчиком были проведены работы по ремонту спортивного и актового залов. Помимо этого практически на 90 процентов было заменено оборудование для кухни и пищеблока. Благодаря этому в школе теперь готовят горячие завтраки и обеды», – пояснил начальник управления.

Также в рамках программы капремонта школы был создан центр детских инициатив и обновлен библиотечный фонд.

Шахтинская средняя школа – второй объект, где запланированный двухгодичный ремонт был завершен раньше намеченного срока. Первая подобная школа отремонтирована и введена в строй в Маслянинском районе.

Фото: nso.ru

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