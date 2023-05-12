В Новосибирской области раньше срока завершили капремонт Шахтинской средней школы

Как отметил начальник управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Михаил Мельников, подрядчик смог справиться с заданием на несколько месяцев раньше намеченного срока. Благодаря этому ребята смогут закончить учебный год в родной школе. Особенно это важно для выпускных классов.

При этом Михаил Мельников уточнил, что на период ремонта был организован подвоз детей из Шахтинской школы в близлежащие школы.

«Мы увидели практически новую школу. В частности, подрядчиком были проведены работы по ремонту спортивного и актового залов. Помимо этого практически на 90 процентов было заменено оборудование для кухни и пищеблока. Благодаря этому в школе теперь готовят горячие завтраки и обеды», – пояснил начальник управления.