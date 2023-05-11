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Геномное редактирование для лечения ВИЧ-инфекции разрабатывают новосибирские ученые

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Об этом рассказала заместитель гендиректора научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

pixabay.com

Ученые новосибирского «Вектор» занимаются разработкой геномного редактирования для лечения ВИЧ-нфекции. Исследования идут по шести направлениям. Об этом рассказала заместитель генерального директора и ученый секретарь ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на образовательном форуме, передает издание «Интерфакс».

«Мы также занимаемся разработкой моноклональных антител против особо опасных инфекций и созданием индикаторных культур клеток», — сообщила госпожа Непомнящих.

Она подчеркнула, что важнейшая часть работы — редактирование генома для удаления провируса ВИЧ-инфекции из ДНК.

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